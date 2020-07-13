Охрана рассказала, что Илон Маск мог применить силу к Эмбер Херд

Ранее актриса заявляла, что весной 2016 года ныне бывший муж Джонни Депп бросил в нее телефон, в результате чего причинил легкие телесные повреждения.

По словам охранницы, в течение недели после якобы случившегося нападения у Херд не было заметно повреждений. Спустя некоторое время на лице девушки появился порез и красные отметины, информирует «Газета.ру».

Еще через две недели после визита Деппа, Эспарса увидела синяк на щеке актрисы и следы от пальцев на ее шее. Как подчеркнула представительница охраны, кроме Маска к Херд больше никто не приходил.

В настоящее время Депп судится с таблоидом The Sun после того, как его журналисты опубликовали информацию о том, что актер применял к бывшей жене физическое и психологическое насилие.

Ранее сообщалось, что Депп якобы просил экс-супругу нанести себе увечья, чтобы избавиться от боли. Соответствующую аудиозапись представили на суде по делу о клевете.