Охлобыстин заявил, что санкции пойдут на пользу России

Санкции пойдут на пользу России, считает актер и кинорежиссер Иван Охлобыстин. Своей точкой зрения он поделился с NEWS.ru.

«У нас особая русская ментальность: все, что нас не убивает, становится нам неинтересно. А то, что работало в минус, наоборот, вдруг срабатывает в плюс. Молодежь, которую от компьютерных игр не оттащить (и не надо оттаскивать!), под давлением всей этой кучи запретов и санкций наверняка станет айтишниками. Их не надо будет заставлять исследовать новые технологии — они сами рвутся изучать, потому что это запретный плод», — считает актер.

Квартиры в новостройках из-за высокой ипотечной ставки не будут пользоваться спросом. Тогда, надеется актер, эти квартиры «выкупит государство и отдаст нуждающимся».

Он также отметил, что за неимением голливудского кино будет развиваться отечественный кинематограф, то же касается и других сфер культуры и бизнеса.