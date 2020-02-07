Охлобыстин: в России сейчас лучше не быть патриотом

По мнению Охлобыстина, на граждан России действует враждебная сила, с которой «вынужден считаться даже Кремль». Он уточнил, что именно она продвигает мысль о том, что нельзя быть патриотом.

«Сейчас в обществе, кстати, хорошим тоном считается не быть патриотом. И это ведь кем-то навязанная программа, интонация, навязанная усилиями средств массовой информации. Термин „патриот“ ассоциируется с психически нестабильными людьми, с финансово заинтересованными, на уровне личного обогащения», — пояснил Охлобыстин.