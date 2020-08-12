Охлобыстин увидел признаки «синдрома Раскольникова» в поведении Ефремова

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что его коллега Михаил Ефремов сам хочет в тюрьму, чтобы понести наказание за аварию, в которой погиб человек. При этом Охлобыстин уверен, что все равно «пользы это не принесет».

«Сам Миша хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова. Пользы такое наказание не принесет, но наказать надо. Надеть на него браслет на десять лет и контролировать, чтобы из дома в театр и обратно», — сказал Охлобыстин в интервью «Известиям».

Актер также добавил, что все случившееся — ужасная трагедия. В ней виноват не только Ефремов, но и те, кто его «подпаивал». Причем себя Охлобыстин к ним не относит.

«Его любили именно таким. Пьяненький, вольненький, сам себе король. И в итоге это кончилось трагедией», — добавил Охлобыстин.

Также актер уточнил, что Ефремов как будто «загипнотизирован» своим адвокатом, именно поэтому он сначала признал свою вину, а потом отказался от этих слов. Кроме того, Ефремов вообще не понимает всех деталей своего дела.

Ранее стало известно, что на очередном заседании суда Михаилу Ефремову стало плохо, его забрала скорая помощь. Врачи объявили, что актер перенес инсульт.