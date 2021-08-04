Охлобыстин рассказал об отношениях с родителями

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал про свои отношения с матерью. По его словам, она никогда не верила, что он станет успешным. Об этом написало РИА ФАН.

Будущая звезда российского кинематографа родился в семье военного врача Ивана Охлобыстина и инженера-экономиста Альбины Беляевой. В школе он учился плохо, поэтому родители считали его бесперспективным, рассказала «Политика сегодня». «Вот как моя мама говорила: „Ваня, ты — троечник, ты будешь ‚ПТУшником‘“», — сообщил Охлобыстин. Иван окончил школу и пошел учиться в ПТУ. Однако позже парень захотел стать режиссером, поступил в университет и начал играть свои первые роли в кино.