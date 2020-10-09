Охлобыстин рассказал, что общается в Ефремовым

Он заявил, что Ефремов в любом случае его друг, а также крестный его дочери. Охлобыстин уточнил, что не во всем согласен с актером, но все равно не собирается от него отказываться.

«Он — моя семья, и это несравнимо важнее любых политических пристрастий. Эти пристрастия преходящи, а семья — это навсегда», — заключил Охлобыстин.

Ранее старшая сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала о буднях актера в СИЗО. Она уверена, что брат «не пал духом».

«Там с ним ничего плохого не случится. За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!» — рассказала Анастасия.

Она также добавила, что Ефремов не просто готов выступать в СИЗО, он уже этим занимается. Актер взял с собой пьесу, которую зачитывает сокамерникам. Анастасия уверена, что тюремный режим не сломает ее брата. Она добавила, что Ефремов сильный и не капризный, он «готов есть что угодно и спать как угодно».