Охлобыстин поддержал Асмус после травли из-за откровенной сцены

В откровенной сцене с Асмус могли использовать накладки Подробнее

Охлобыстин признался, что наблюдает за травлей девушки в социальных сетях с печалью и раздражением.

«Кристина! Мой верный, нежный друг! С печалью и раздражением наблюдаю за твоей травлей в соцсетях „рассерженными безнравственностью гражданами“ и недоумеваю», — написал он.

Актер уверен, что порядочным людям не свойственно осуждение. Они и без этого хорошо понимают, что значит грех. Охлобыстин признался Асмус в хорошем к ней отношении. Актер пообещал, что всегда будет к ней относиться тепло, что бы ни произошло. Их дружбу разрушить невозможно.

Охлобыстин не считает себя вправе осуждать людей, так как «и своих грехов достаточно».

Актриса отреагировала на слова бывшего коллеги по сериалу «Интерны»: «Иван Иванович, дорогой мой! Всем сердцем люблю!» — ответила она.

Общественность разгневалась из-за откровенной сцены Асмус с партнером Иваном Янковским в фильме «Текст». На экране натуралистично показана сцена интимной близости. После выхода фильма критика и даже угрозы обрушились в Сети на актрису и ее мужа Гарика Харламова.