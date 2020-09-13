Охлобыстин ответил Соловьеву из-за Ефремова

Актер Иван Охлобыстин признал себя виновным в «произошедшей с Ефремовым трагедии». Так он отреагировал на слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал окружение актера Михаила Ефремова «соучастниками» дела о смертельном ДТП в Москве.

«А Владимир Соловьев прав — я тоже виновен в произошедшей с Ефремовым трагедии, поэтому так и больно. За всю тусовку сел Миша, за всех долги отдает», — написал Охлобыстин во «ВКонтакте».

Ранее Соловьев раскритиковал все окружение Ефремова, которое возложило ответственность за приговор артиста на его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Телеведущий также высказался в адрес Охлобыстина, который якобы не помог своему другу и коллеге и не спас его от «разложения личности».

Соловьев назвал осужденного ничтожеством, наркоманом и преступником. По его мнению, актер не раскаялся в содеянном и не сочувствует родным погибшего. Музыкант Сергей Шнуров, напротив, назвал приговор Михаилу Ефремову «чересчур жестким».

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Также артист должен выплатить старшему сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей. Актера отправили в московское СИЗО № 5 «Водник», в котором есть театральная сцена. В камере Ефремова расположены четыре койки, общий стол с лавками, общие холодильник, телевизор и шкаф, есть книги, шахматы и нарды.