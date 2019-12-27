Охлобыстин не стал осуждать Собчак, но Богомолова назвал «дрянным режиссеришкой»

Охлобыстин отказался комментировать поведение Собчак, объяснив это правилом не критиковать женщин.

Однако о новом муже телеведущей, режиссере Константине Богомолове, отозвался довольно резко.

«Дрянной режиссеришка. Дрянной… У него порнуха и безобразие. Но это мой вкус», — процитировал портал «Утро.ру» его оценку постановок Богомолова.

Кроме того, актер выразил сожаление в связи с разводом Ксении Собчак и Максима Виторгана.

Свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября. Пара приехала в ЗАГС на катафалке, а после венчания в церкви телеведущая исполнила эротический танец в ходе праздничной вечеринки.