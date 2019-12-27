27 декабря 2019, 15:27
Охлобыстин не стал осуждать Собчак, но Богомолова назвал «дрянным режиссеришкой»
Актер, режиссер, писатель и отстраненный от служения священник Русской православной церкви Иван Охлобыстин прокомментировал свадьбу телеведущей Ксении Собчак и скандального режиссера Константина Богомолова. Об этом сообщил «Царьград».
Охлобыстин отказался комментировать поведение Собчак, объяснив это правилом не критиковать женщин.
Однако о новом муже телеведущей, режиссере Константине Богомолове, отозвался довольно резко.
«Дрянной режиссеришка. Дрянной… У него порнуха и безобразие. Но это мой вкус», — процитировал портал «Утро.ру» его оценку постановок Богомолова.
Кроме того, актер выразил сожаление в связи с разводом Ксении Собчак и Максима Виторгана.
Свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября. Пара приехала в ЗАГС на катафалке, а после венчания в церкви телеведущая исполнила эротический танец в ходе праздничной вечеринки.