Охлобыстин назвал Водонаеву «проституткой» за ее призыв «не рожать рабов России»

Актер, режиссер, писатель и участник реалити-шоу Иван Охлобыстин назвал телеведущую Алену Водонаеву проституткой после ее призыва к соотечественниуам «не рожать рабов этому государству».

Свое мнение о высказывании экс- участницы «Дома-2» Охлобыстин опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению актера, на телевидении необходимо ввести определенный ценз для телеведущих, чтобы «ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью». «Ишь ты — „этому“ государству! Хай катятся в „то“ государство и хоть на собаках женятся», — заключил Охлобыстин, не уточнив при этом, какую страну он имеет в виду.

Несколько дней назад телеведущая Алена Водонаева в своем Instagram-аккаунте заявила, что аборт — это личное дело каждой женщины, и призвала соотечественниц «не рожать рабов этому государству». Таким образом Водонаева отреагировала на рекомендацию Минздрава Самарской области частным клиникам отказаться от проведения абортов.

Пост телеведущей вызвал бурную реакцию в Сети, причем не только среди подписчиков Водонаевой. За два дня под постом набралось уже 5,7 тысячи комментариев.