Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Охлобыстин признался, что фильма «Текст» не видел и смотреть не собирается. Он доверяет мнению, что фильм «никакой», поэтому скандал вокруг эротической сцены Асмус был «спровоцирован продюсерами». Смотреть ленту актер не собирается, чтобы «не разочаровываться». Он рассказал, что готов заступаться за коллегу, так как Кристина входит в его «ближний круг общения».

«Она (Кристина Асмус — прим. „360“) дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее по сериалу „Интерны“ — она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили», — произнес Иван Охлобыстин.

Ранее Кристина Асмус заявила, что ее затравили в социальных сетях. Хейтеры настаивают на ее разводе с мужем, юмористом Гариком Харламовым, лишении актрисы родительских прав. По словам Асмус, недоброжелатели пишут в соцсетях ее дочери, а также «жалобы в Минкульт» и «позорные письма» семье актрисы.