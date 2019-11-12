Украинская редакция журнала Vogue опубликовала три варианта обложки декабрьского номера для того, чтобы показать разные стороны личности первой леди Украины.

С Еленой Зеленской работал голландский фотограф Пол Белаарт, снимавший ранее таких знаменитостей как Даутцен Крез, Алессандру Амбросио и Кайли Миноуг. Его отличительная черта — стремление к максимальной передаче простых искренних образов.

Для фотосессии Елена Зеленская примерила вещи от модных домов Prada, Celine и Lemaire.

«Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной — строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, диджитал-обложке, мы видим просто женщину — красивую и обаятельную», — рассказал главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

Декабрьский выпуск поступит в продажу на Украине 18 ноября.