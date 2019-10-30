Однорукий российский боец захотел сразиться с Макгрегором

Боец смешанных единоборств в своем Instagram заявил, что Макгрегор ведет непристойные разговоры, за которые должен понести ответ.

Издание уточнило, что 24 октября на пресс-конференции в Москве 31-летний ирландский боец крайне нелицеприятно отозвался о бойце Хабибе Нурмагомедове.