27 мая 2021, 17:47
«Одному хорошо, а вдвоем всегда лучше». Юлия Шилова собралась выйти замуж
Писательница Юлия Шилова призналась на своей странице в Facebook, что скоро выйдет замуж. Об этом сообщил WomanHit.
По данным издания, избранником Шиловой стал финансист Андрей Маркидонов, работающий с госфондами. По словам писательницы, она познакомилась со своим женихом на дне рождения общего друга.
«Оказалось, что у нас общие взгляды. Мы уже взрослые люди. Одному хорошо, а вдвоем всегда лучше. Ухаживал быстро. Но в наше время уже нет времени для медленных танцев. Поэтому встретились и уже больше не расставались», — цитирует Шилову «Экспресс газета».