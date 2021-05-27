«Одному хорошо, а вдвоем всегда лучше». Юлия Шилова собралась выйти замуж

Писательница Юлия Шилова призналась на своей странице в Facebook, что скоро выйдет замуж. Об этом сообщил WomanHit.

По данным издания, избранником Шиловой стал финансист Андрей Маркидонов, работающий с госфондами. По словам писательницы, она познакомилась со своим женихом на дне рождения общего друга.

«Оказалось, что у нас общие взгляды. Мы уже взрослые люди. Одному хорошо, а вдвоем всегда лучше. Ухаживал быстро. Но в наше время уже нет времени для медленных танцев. Поэтому встретились и уже больше не расставались», — цитирует Шилову «Экспресс газета».