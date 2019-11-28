«Одни кости». Интернет-пользователи оценили новый снимок Волочковой

На личной странице в Instgrаm Волочкова опубликовала бэкстейдж с фотосъемки для цветочной компании. Поклонники увидели балерину в скромном образе. Для фото артистка надела черное платье в пол и небольшую черную шляпку. В руках Волочкова держит большой будет ярко-розовых роз.

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«На ваш взгляд, мне какие цветы идут больше? Белые или розовые?» — подписала снимок танцовщица.

Некоторые подписчики восхитились фигурой Волочковой и ее новым образом. «Черный цвет вам идет», «Прекрасная Анастасия, хрупкая, нежная», — прокомментировали публикацию пользователи.

А кого-то наоборот напугала худоба балерины. «Настя. От тебя уже ничего не осталось. Остановись. Что же хорошего. Одни кости. Что бы не заболела. Не дай Бог», — написала девушка.