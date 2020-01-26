Российский музыкант, актер и телеведущий Сергей Шнуров считает русскую нацию одной из самый креативных в мире. По его мнению, русские могут решать задачи любого уровня, от открытия бутылки до уплаты налогов.

«Ну, в этих областях (креативных — ред.) Россия, как мне кажется, занимает одну из лидирующих мировых позиций. А как здесь по-другому? Мы творчески решаем любые задачи — от открытия бутылки до выплаты налогов», — отметил музыкант в ходе выступления на Студенческом фестивале предпринимательства в Москве.

Речь Шнурова публика одобрительно приветствовала аплодисментами. Под конец лидер группировки «Ленинград» указал, стремление быть первым, ярким, креативным лидером проистекает не из веры в человечество, компанию или прогресс. Этот порыв, состоит в основном, по его словам, из более простых задач: привлечение внимания к себе и обеспечение собственной безопасности за счет материальных и нематериальных благ.

«Выдавать идеи в пустоту и ради самих этих идей эволюция нас не научила, да и не должна была… Перед тем как самозабвенно что-то созидать, хорошо бы понять, для чего вы это делаете», — посоветовал Шнуров.

На «СтудФест 2020» организовал департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и АНО «Развитие человеческого капитала». Мероприятие является частью проекта «Бизнес-Уикенд». На фестивале некоторые звезды шоу-бизнеса дали молодежи советы по управлению и креативному мышлению.