«Однажды мы сыграем в одной команде». Пеле признался Марадоне в любви в прощальном письме

Бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименто, известный как Пеле, написал прощальное письмо Диего Марадоне через семь дней после его смерти. В нем легендарный спортсмен выразил сожаление, что вовремя не сказал своему другу о своей любви.

Свое прощальное письмо Пеле опубликовал в Instagram. Футболист назвал Марадону волшебником с мячом в ногах, гением, который очаровывал мир, а также настоящей легендой. При этом он подчеркнул, что для него спортсмен навсегда останется большим другом.

«Твой путь был отмечен честностью. Своей особенностью и уникальностью ты научил нас тому, что мы должны любить и говорить „Я люблю тебя“ гораздо чаще. Твой скорый уход не дал мне сказать этого тебе. Поэтому я просто напишу: „Я люблю тебя, Диего“», — написал он.

Пеле написал, что мир был бы лучше, если бы люди меньше сравнивали друг друга, а больше — восхищались друг другом. Он подчеркнул, что сам Марадона был ни с кем не сравним, хотя все постоянно пытались сопоставить его и Пеле.

«Однажды мы сыграем вместе в одной команде. И это будет первый раз, когда я подниму свой кулак в небо на поле не для того, чтобы отпраздновать забитый гол. Я подниму его потому, что снова смогу тебя обнять», — заключил футболист.

Диего Марадона скончался в своем доме 25 ноября. Причиной смерти 60-летнего спортсмена стал сердечный приступ, до этого ему сделали операцию на головном мозге.