Поклонники одной из сестер Кардашьян заподозрили знаменитость в подготовке к свадьбе в Лас-Вегасе

Роман старшей сестры из семейства Кардашьян-Дженнер Кортни Кардашьян начался зимой 2021. Избранником знаменитости стал участник группы Blink-182 Трэвис Баркер. Не так давно фанаты заподозрили знаменитостей в грядущей помолвке. Об этом сообщили «Дни.ру».

Общение звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и рок-исполнителя поначалу носило дружеский характер, однако затем переросло во что-то большее. Фанаты уже давно подозревали знаменитостей в желании заключить брак. Не так давно Кортни и Трэвис посетили Лас-Вегас, что только укрепило подозрения фанатов. Ведь Лас-Вегас является популярным местом для бракосочетания.

Кортни Кардашьян поделилась с фанатами фотографиями, на которых она изображена со своим избранником. Знаменитости держатся за руки, Трэвис ласково целует возлюбленную. На снимке пара выглядит очень счастливо. Стилист фотомодели Глен Коко также заметил счастье пары.

«Теперь я понимаю, почему люди женятся в Вегасе. Вегас — это про любовь и отличное времяпрепровождение», — написал он под впечатлением от фотоснимка.

Пользователи Instagram посчитали, что такие слова от стилиста фотомодели являются намеком на бракосочетание пары. Фанаты решили, что свадьба Кортни и Трэвиса либо уже состоялась, либо грядет в ближайшем будущем. Фанаты не устают поздравлять знаменитостей и радоваться за их отношения. Они отмечают, что рядом с возлюбленным Кортни крайне похорошела.