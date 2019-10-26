Одна из основательниц «Современника» Карина Филиппова-Диодорова умерла в Москве

Диодоров сказал, что его жена ушла из жизни вечером 25 октября. Похоронят Филиппову-Диодорову на Новодевичьем кладбище. Прощание с поэтессой состоится в храме Святителя Николая в Хамовниках 31 октября.

Карина Филиппова-Диодорова родилась в 1934 году. Была однокурсницей Владимира Высоцкого, с которым потом много лет дружила. В возрасте 24 лет она окончила Школу-студию МХАТ. Работала актрисой, преподавала театральное мастерство. В 33 года начала писать стихи, многие из них стали текстами песен, которые исполняли, в числе прочих, Клавдия Шульженко и Майя Кристалинская.

Театр «Современник» был создан при непосредственном участии Филипповой-Диодоровой. Она играла роль Вари в самом первом спектакле «Вечно живые». Друзьями актрисы и поэтессы были Александр Лазарев, Олег Ефремов, Евгенй Урбанский. Они часто бывали у нее в гостях на Остоженке.