«Один я остался». Киркоров пошутил над журналистами из-за покинувших Россию звезд

Певец Филипп Киркоров перед началом своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце заявил, что понимает внимание прессы к его персоне. Артист с иронией отметил, что больше писать журналистам просто не о ком — все уехали из России.

«Вы пишете. Иногда хорошо, иногда плохо — это не важно. Но вам это интересно, вам это нужно. А о ком еще писать в этой стране, о ком еще писать, если все уехали, остался я один», — пожал плечами Киркоров.

Сегодня ему исполнилось 55 лет. В день рождения певец выступит в Кремле с программой «55. Gold. The Greatest Hits». В нее вошли все его главные хиты. Это и песни «Отзовись», «Цвет настроения синий», «О любви» и, конечно, «Единственная моя».

Подготовку к концерту Киркоров начал полгода назад. Прямо у себя дома артист обустроил репетиционный зал, где часто ему приходилось ночевать.

«В последние два месяца у меня была и миссия „зашить рот“. Ведь во время пандемии я позволил себе расслабиться и жестко теперь расплачиваюсь за это. Спортом я не занимаюсь, это не мое. Стараюсь отказываться от газировки, мучного, сладкого, не есть на ночь», — поделился он в беседе с «Российской газетой».