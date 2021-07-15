«Один из оторванных смертью любимых». Актер Газаров рассказал о значимости Петра Мамонова

Актер Сергей Газаров поделился воспоминаниями о Петре Мамонове, который умер 15 июля. Он рассказал, что Мамонов был очень плодотворным человеком, который мог извлекать музыку и идеи из ничего.

«Мы больше даже общались, чем работали вместе. Но если как-то пробовать суммировать все вместе, то этот человек для меня был, при всей его брутальности и неординарности, чрезвычайно простым, очень мягким, добрым, очень отзывчивым. Он мог разговаривать с тобой по какому-то ерундовому вопросу, но мог как-то исчерпывающе его… Не отделаться одной-двумя фразами, а вот как-то соучастие его было очень заметным, на самом деле. Как партнер — я уже не говорю о том, какой он великолепный», — сказал собеседник.

По словам Газарова, Мамонов один из тех людей, которого невозможно не любить.

«Таких людей, к сожалению, не так много, и в жизни, и в работе. Это серьезная очень утрата. Потому что я уверен, что он мог бы успеть очень-очень много, потому что чрезвычайно плодотворный был человек, который из ничего сотворял звуки, мысли, идеи. Мне очень жаль, очень жаль», — сказал Газаров.

Я считаю, у зрителя нет ни одной причины, чтобы его не любить, не уважать, не помнить. Я считаю, он один из оторванных смертью любимых Сергей Газаров.

Газаров и Мамонов вместе снимались в фильме «Такси-блюз».

Петр Мамонова — музыкант и актер, основатель культовой группы «Звуки Му» — умер в возрасте 70 лет. С 27 июня дни он находился в больнице в Коммунарке с осложнениями от ковида. Он находился в реанимации, с каждым днем его состояние становилось хуже.

Современным зрителям Мамонов запомнился по ролям в фильмах «Остров» и «Царь». Старшее поколение, помимо участия в группе «Звуки Му», узнало Мамонова по фильму «Игла» с Виктором Цоем.