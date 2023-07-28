Знаменитости 28 июля 2023, 14:06 Один из основателей The Eagles Рэнди Мейснер ушел из жизни

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Умер один из основателей рок-группы The Eagles Рэнди Мейснер. Ему было 77 лет. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на официальный сайт коллектива.

Смерть Мейснера наступила 26 июля в Лос-Анджелесе. Он умер из-за осложнений, которые вызвала хроническая обструктивная болезнь легких.

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Музыкант появился на свет 8 марта 1946 года в Скоттсблаффе. Вместе с Гленном Фраем, Доном Хенли и Берни Лидоном он основал коллектив The Eagles. Он играл на басу, а также писал песни для группы. Кроме того, выступал в качестве солиста и бэк-вокалиста.