13 октября 2021, 00:04
Один из музыкантов Wham! умер
Умер басист Деон Эстус, выступавший с Джорджем Майклом в Wham!
Музыкант Деон Эстус, который являлся участником Wham! , скончался 11 октября. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter-аккаунт из бывших участников дуэта Эндрю Риджли.
По словам Риджли, его коллега являлся очень талантливым музыкантом.
«Очень грустные новости о смерти Деона Эстуса. Щедро одаренный бас-гитарист, харизматичный и веселый персонаж, основа ритм-секции Wham!», — написал он в своем аккаунте.
О трагичном событии рассказали и представители 65-летнего музыканта. Они отметили, что мужчина являлся преданным фанатом музыки, а также уважал своих фанатов.