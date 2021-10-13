Один из музыкантов Wham! умер

Музыкант Деон Эстус, который являлся участником Wham! , скончался 11 октября. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter-аккаунт из бывших участников дуэта Эндрю Риджли.

По словам Риджли, его коллега являлся очень талантливым музыкантом.

«Очень грустные новости о смерти Деона Эстуса. Щедро одаренный бас-гитарист, харизматичный и веселый персонаж, основа ритм-секции Wham!», — написал он в своем аккаунте.

О трагичном событии рассказали и представители 65-летнего музыканта. Они отметили, что мужчина являлся преданным фанатом музыки, а также уважал своих фанатов.