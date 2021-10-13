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    13 октября 2021, 00:04

    Один из музыкантов Wham! умер

    Умер басист Деон Эстус, выступавший с Джорджем Майклом в Wham!

    Арина Бобкова

    Музыкант Деон Эстус, который являлся участником Wham! , скончался 11 октября. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter-аккаунт из бывших участников дуэта Эндрю Риджли.

    По словам Риджли, его коллега являлся очень талантливым музыкантом.

    «Очень грустные новости о смерти Деона Эстуса. Щедро одаренный бас-гитарист, харизматичный и веселый персонаж, основа ритм-секции Wham!», — написал он в своем аккаунте.

    О трагичном событии рассказали и представители 65-летнего музыканта. Они отметили, что мужчина являлся преданным фанатом музыки, а также уважал своих фанатов.