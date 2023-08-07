Знаменитости 07 августа 2023, 17:02 Одежду и аксессуары Киркорова и Тимати выставят на благотворительном маркете VK РИА «Новости»

Читать 360tv в

На благотворительном маркете VK Star Market выставят на продажу одежду и аксессуары певца Филиппа Киркорова и рэпера Тимати. Приобрести товары сможет любой желающий, сообщили в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте».

Возможность «прикоснуться» к звездам

VK Star Market состоится 13 августа в столичном пространстве Yauza Place в формате «гараж сейла». Гости мероприятия смогут купить одежду и аксессуары известных артистов и блогеров и отдать свои личные вещи на благотворительность и переработку.

Реклама

Среди звезд — участников акции будет Филипп Киркоров, Тимати, блогеры Валя Карнавал, Влад А4, актер Сергей Бурунов, блогер и телеведущий Роман Каграманов и другие. Специально для маркета они разобрали свой гардероб и передали одежду и аксессуары. Киркоров отдал расшитый золотом халат. Тимати — доску для серфинга. Блогер Влад А4 поделился футболками и свитшотом, а Валя Карнавал — кожаным плащом.

По словам менеджера по устойчивому развитию VK Ксении Топорковой, осознанное направление — одно из значимых ESG-направлений в деятельности «ВКонтакте». Такие мероприятия, как VK Star Market помогают приобщить к этому делу больше людей.

«Очень рады, что знаменитости и блогеры присоединились к маркету, и уверены, что вещи найдут новых владельцев, а мы вместе сделаем мир немного лучше», — подчеркнула Топоркова.

Влад А4 отметил, что маркет — хорошая возможность совершить доброе дело.

«Очень рад, что мы вместе сможем дать вторую жизнь многим вещам и помочь окружающей среде», — сказал блогер.

Средства передадут в благотворительный фонд

Конкретную стоимость вещей не установили, но на каждой из них указали рекомендуемый минимальный размер пожертвования. Вырученные с продажи товаров средства переведут через сервис VK Добро в благотворительный фонд «Второе дыхание» — некоммерческую организацию, которая занимается сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой одежды.

PR-директор фонда Ирина Козловских отметила, что все представленные вещи будут в хорошем состоянии. По ее словам, перед мероприятием их вручную проверяют и проводят тепловую обработку.

«Надеемся, что все они обретут новых владельцев и вторую жизнь», — подчеркнула Козловских.

Также гостей маркета ждут бесплатные мастер-классы по апсайклингу и изготовлению украшений и открытые лекции по осознанному потреблению и моде от стилиста Гоши Карцева, главреда Telegram-канала «Луис Иванович Вьютон» Евгении Белоусовой, блогеров, представителей фонда «Второе дыхание» и экспертов VK. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться во встрече в социальной сети «ВКонтакте».

Нераспроданные на маркете вещи передадут на аукцион в сообществе VK «Добро». Там их также сможет приобрести любой желающий. Оставшиеся вещи отдадут в благотворительный магазин «Второе дыхание» (Charity Shop), либо подопечным фонда или отправят на переработку.