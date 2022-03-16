«Очнулась в крови». Пианистку Осетинскую госпитализировали в Петербурге

Пианистка Полина Осетинская попала в больницу в Петербурге. Ее доставили к медикам на скорой после того, как она потеряла сознание и очнулась в крови.

«Потеряла сознание, упала, очнулась в крови, вызвали скорую. Рассечение лба, рваная рана уха. Завтрашний концерт под угрозой. Буду держать в курсе. Везут в больницу», — написала Осетинская в соцсети.

Позже она уточнила, что ее доставили в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Других подробностей пианистка не привела.

Согласно информации на сайте Осетинской, в среду, 16 марта, у нее запланировано выступление на концерте из цикла «Музыкальная среда». Мероприятие должно пройти в открытой киностудии «Лендок» в Петербурге. Следующий концерт с участием пианистки намечен на 21 марта.

Полине Осетинской 46 лет. Она является лауреатом молодежной премии «Триумф». Пианистка написала автобиографическую книгу «Прощай, грусть», ставшую бестселлером. Осетинская дает концерты не только на территории России, но и ездит с гастролями в другие страны. Ее записи выпускали такие компании, как Sony Music, Quartz, Bel Air и другие.