Очевидец рассказал подробности скандала Волочковой с полицией

По его словам, Волочкова приехала помолиться в монастырь, который из-за коронавирусной инфекции был открыт только для местных жителей. Законопослушные люди, увидев это, позвонили в полицию и сообщили о правонарушении. Когда полиция выехала, балерина уже уехала. Правоохранители отправились на ее поиски.

«Она по дороге заехала в местный магазинчик на Арзамасской улице, там местный предприниматель Иван Бабкин ее узнал, от неожиданности и пригласил на шашлыки с выпивкой. Настена, естественно, согласилась — вот у него на шашлыках ее и накрыли», — поделился очевидец.

Он заявил, что сотрудники правоохранительных органов вежливо пытались общаться с Волочковой, объясняя, что ей необходимо отправится на двухнедельный карантин.

«Но Настя уже успела откушать не только шашлыков, и ее понесло», — рассказал источник.

Ситуацию спас водитель балерины. Он попросил написать ходатайство о рассмотрении дела в Москве — о переводе административного штрафа по месту регистрации и проживания.