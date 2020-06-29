    29 июня 2020, 18:21

    Очевидец рассказал подробности скандала Волочковой с полицией

    Анастасия Кременчугская

    Появились новые подробности скандала с Анастасией Волочковой, российской балериной, в Дивеево. Там на нее завели протокол о нарушении правил самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Свидетель в беседе с РИА ФАН рассказал, как все происходило на самом деле.

    По его словам, Волочкова приехала помолиться в монастырь, который из-за коронавирусной инфекции был открыт только для местных жителей. Законопослушные люди, увидев это, позвонили в полицию и сообщили о правонарушении. Когда полиция выехала, балерина уже уехала. Правоохранители отправились на ее поиски.

    «Она по дороге заехала в местный магазинчик на Арзамасской улице, там местный предприниматель Иван Бабкин ее узнал, от неожиданности и пригласил на шашлыки с выпивкой. Настена, естественно, согласилась — вот у него на шашлыках ее и накрыли», — поделился очевидец.

    Он заявил, что сотрудники правоохранительных органов вежливо пытались общаться с Волочковой, объясняя, что ей необходимо отправится на двухнедельный карантин.

    «Но Настя уже успела откушать не только шашлыков, и ее понесло», — рассказал источник.

    Ситуацию спас водитель балерины. Он попросил написать ходатайство о рассмотрении дела в Москве — о переводе административного штрафа по месту регистрации и проживания.