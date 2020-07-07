«Очередной фейк»: адвокат Шукшиных — о заявлении сына Алибасова про покушение на продюсера
Юрист Юлия Вербицкая-Линник в беседе с ИА НСН заметила, что к сделанному Алибасовым-младшим заявлением относится стоит не иначе как к фейку.
«Заявление, сделанное сыном Бари Алибасова — очередной фейк ньюс», — подчеркнула адвокат.
По словам сына продюсера, он обнаружил отца при смерти 4 июня. К покушению могут быть причастны экс-помощник Алибасова Андрей Назаров, бывший участник группы «Интеграл» Валерий Юрин. Замешана, считает молодой человек, и дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга.
Бари Алибасова поместили в психиатрическую клиническую больницу № 1 имени Н. А. Алексеева (известна как «Кащенко» — примеч. ред.). Врачи диагностировали продюсеру, уточнил телеканал РЕН ТВ, амнестический синдром. Он появился на фоне употребления спиртного. СМИ писали, что состояние Алибасова нестабильно из-за неких препаратов.