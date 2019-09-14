«Очередная утка!»: Балуев опроверг слухи о госпитализации

Новости о госпитализации актера Александра Балуева оказались очередной уткой. Об этом он сам заявил в разговоре с «360».

«Если сказать по простому, то это ***. А если не по-простому, то это очередная утка!» — отметил он.

Ранее в СМИ распространилась информация, что Балуеву пришлось обратиться за помощью к московским медикам. Журналисты писали, что у актера якобы начались проблемы со здоровьем, поэтому ему потребовалось полное обследование. В итоге врачи сделали звезде операцию, после которой он почувствовал себя хорошо.

Александр Балуев родился 6 декабря 1958 года в Москве. Он известен по фильмам «В августе 44-го…», «Мусульманин», «Преступление и наказание». Актер кино и театра — обладатель премий «Кинотавра»и «Ника».