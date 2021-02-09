«Очередная игра»: Пашаев высмеял показания Ефремова о подкупе свидетелей

Эльман Пашаев, бывший адвокат актера Михаила Ефремова, опроверг заявления артиста о том, что якобы предлагал ему купить свидетелей для суда по делу о смертельном ДТП. В разговоре с «360» Пашаев пошутил, что раз так, то Ефремов его соучастник.

Ефремов на допросе в полиции заявил, что Пашаев якобы предлагал ему купить свидетелей для суда. Артист рассказал, что речь шла о людях, которые могли бы заявить в суде, что Ефремова не было в машине в момент аварии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Пашаев в разговоре с «360» отверг подобные обвинения в свой адрес.

«Если он говорил, что я предложил ему купить свидетелей, значит, он был со мной соучастником этого преступления. <…> Это чушь собачья просто», — сказал юрист.

Пашаев усомнился в том, что Ефремов действительно мог дать такие показания. Он напомнил, что в тот момент актер был под домашним арестом, и если кого-то могли подкупить, он не мог знать об этом.

«Это очередная игра. <…> Чушь, бред просто, бред полнейший», — заключил Пашаев.

Ефремова ранее снова перевели в СИЗО «Водник» в Москве, где он находился до отправки в колонию в Белгородской области. Актера приговорили к семи с половиной годам тюрьмы по делу о смертельном ДТП, произошедшем по вине Ефремова в центре Москвы в июне 2020 года. В настоящий момент проходит разбирательство по делу о лжесвидетелях, которые заявляли в суде, что Ефремова якобы не было за рулем автомобиля.