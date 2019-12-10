«Очень трагическая новость». Хазанов отреагировал на смерть Лужкова

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков Подробнее

Хазанов отметил, что в настоящее время находится «в большом потрясении».

«Несмотря на солидный возраст, у меня создавалось впечатление, что Юрия Михайловича впереди ждет долгая дорога. Столько от него исходило любви к жизни, оптимизма, желания проживать каждый день со всеми радостями и горестями. Благодаря Юрию Михайловичу я много чего добился и, прежде всего, стал художественным руководителем Театра эстрады в 1997 году», — пояснил артист.

По словам актера, Лужков обладал волей и настойчивостью. А сообщение о кончине бывшего мэра Москвы для Хазанова оказалось «очень трагической новостью».

Ранее сегодня в мюнхенской больнице ушел из жизни Юрий Лужков. Ему было 83 года.