«Очень подлечил меня»: Яна Чурикова рассказала, чему ее научила работа с Градским

Александр Градский был чрезвычайно требовательным профессионалом, но если он понимал, что ты горишь музыкой, как и он, ты мог заслужить его любовь и уважение, рассказала «360» телеведущая Яна Чурикова. По ее словам, артист был для нее внутренним профессиональным камертоном в плане отношения к работе.

Их первая встреча произошла на вечере, посвященном Александре Пахмутовой.

«Я была еще достаточно молода, чтобы позволять себе какие-то неточности в работе и в тексте. <…> Но одним своим действием Александр Борисович меня очень подлечил, в результате я превратилась в Градского в плане педантизма по отношению к деталям и считаю, что это важное свойство любого профессионала, чем бы он ни занимался», — поделилась Чурикова.

Речь шла о звукорежиссере Викторе Бабушкине. Во время записи подводки ведущего Чурикова допустила неточность, неверно указав место записи одного трека. Градский тут же остановил съемку.

«Александр Борисович остановил съемку и сказал: „Как, вы что? Это было не так!“ Мы остановили мотор и выясняли, что в „Википедии“, скорее всего, была допущена ошибка, а в зале были очевидцы этих событий и вспоминали, где на самом деле происходила запись этой композиции», — рассказала собеседница «360».

По словам Чуриковой, для нее это стало правильной инъекцией, таким холодным душем, после которого становится ясно, что не бывает несущественных деталей и когда ты что-то делаешь, каждая деталь важна. Тем более что для него это была память об ушедшем друге, добавила она.

Ведущая выразила надежду, что всем, кто общался и работал с Градским, передались от него эти педантичность и точность.

«И это хорошо и положительно влияло на всю ситуацию на эстраде в целом. Я рада, что зрители это почувствовали на проекте „Голос“. Градский — тот самый страж старой школы. И это зерно ушло в нашу артистическую и зрительскую среду», — добавила Чурикова.

Последний раз они виделись с Градским во время поездки на Евровидение с Диной Гариповой. Тогда композитор предстал перед ней уже другим.

«Это был уже Градский два, Градский, который уже почуял своего. Поэтому я благодарна судьбе, что и в моей жизни, и в жизни нашей страны был такой артист и такой музыкант с большой буквы. Я надеюсь, что эта планка так и будет существовать в нашей индустрии», — заключила она.

Певец и композитор умер минувшей ночью. Ему было 72 года. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.