«Очень по вам скучала»: Ротару выступила в Москве

Украинская эстрадная певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года-2019» в Москве. Годом ранее она сама же отказалась от участия в этой программе. Видео с номером опубликовано на фан-странице артистки в Instagram.

На кадрах видно, как поклонники подошли к сцене и протягивали певице букеты цветов. Их было так много, что ассистенты помогали исполнительнице уносить подарки. А еще в зале были слышны бурные аплодисменты.

«Я очень по вам скучала», — сказала Ротару.

В 2018 году артистка отказалась от выступления на программе «Песня года». Это произошло впервые с 1973 года. Тогда на Украине объявили военное положение, поэтому она не хотела «провоцировать радикально настроенных соотечественников».

Из-за непростой политической обстановки Ротару год не приезжала с концертами в Москву, но потом объявила о возобновлении гастролей. Многие восприняли новость в штыки. В РФ началась травля певицы: ее обвинили в спонсировании украинских боевиков, раздавались призывы бойкотировать концерты. Сенатор Алексей Пушков отметил, что в России устали от гастролеров, которые «приезжают делать деньги, а дома клянут ее почем зря».

Депутат Наталья Поклонская, напротив, назвала отличным шагом для нормализации отношений между странами концерты украинских исполнителей на отечественной сцене.