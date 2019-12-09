«Очень опасно и очень страшно». Сати Казанова — об употреблении наркотиков
Российская певица Сати Казанова призналась, что в свое время принимала запрещенные вещества. Артистку процитировал сайт телеканала «Мир 24».
По словам Казановой, она должна была все попробовать, так как хотела на собственном опыте убедиться, что же представляют собой наркотики.
«Я попробовала и поняла, что это реально очень опасно, очень страшно и ничего в этом такого радостного нет», — заметила певица.
По ее мнению, употребление наркотиков не стоит того, чтобы платить за них такую непомерную цену.
По данным издания, сейчас бывшая солиста группы «Фабрика» пропагандирует здоровый образ жизни. В частности, она практикует йогу и вегетарианство.