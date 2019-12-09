По словам Казановой, она должна была все попробовать, так как хотела на собственном опыте убедиться, что же представляют собой наркотики.

«Я попробовала и поняла, что это реально очень опасно, очень страшно и ничего в этом такого радостного нет», — заметила певица.

По ее мнению, употребление наркотиков не стоит того, чтобы платить за них такую непомерную цену.

По данным издания, сейчас бывшая солиста группы «Фабрика» пропагандирует здоровый образ жизни. В частности, она практикует йогу и вегетарианство.