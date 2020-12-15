«Очень люблю и все помню»: Лия Ахеджакова трогательно попращалась с Валентином Гафтом

Прощание с артистом прошло во вторник, 15 декабря, на основной сцене театра «Современник». Актер отдал ему более 50 лет своей жизни.

«Мое счастье, что я рядом с собой видела очень красивого мужчину. Он один из самых красивых артистов нашего поколения. Он был очень чудным. От него можно было ждать и оплеуху, и невероятную нежность. Валечка, я тебя благодаря за все, никаких обид не осталось, очень люблю и все помню. Увидимся», — со слезами на глазах ушла Лия Ахеджакова со сцены «Современника».

Лия Ахеджакова много лет проработала с Валентином Гафтом в театре «Современник».

На сцене «Современника» он играл в спектаклях «Обыкновенная история», «Валентин и Валентина», «Три сестры» и многих других. Также советский и российский зритель знает его по ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Гараж» и в фильме «О бедном гусаре замолвите слово…».

Валентин Гафт умер 12 декабря от последствий инсульта, который произошел в 2019 году. Ему было 85 лет.