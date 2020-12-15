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    15 декабря 2020, 12:56

    «Очень люблю и все помню»: Лия Ахеджакова трогательно попращалась с Валентином Гафтом

    Екатерина Шамина

    Актриса Лия Ахеджакова призналась, что Валентин Гафт был самым красивым мужчиной их поколения. Трансляцию с прощания вел «360».

    Прощание с артистом прошло во вторник, 15 декабря, на основной сцене театра «Современник». Актер отдал ему более 50 лет своей жизни.

    «Мое счастье, что я рядом с собой видела очень красивого мужчину. Он один из самых красивых артистов нашего поколения. Он был очень чудным. От него можно было ждать и оплеуху, и невероятную нежность. Валечка, я тебя благодаря за все, никаких обид не осталось, очень люблю и все помню. Увидимся», — со слезами на глазах ушла Лия Ахеджакова со сцены «Современника».

    Лия Ахеджакова много лет проработала с Валентином Гафтом в театре «Современник».

    На сцене «Современника» он играл в спектаклях «Обыкновенная история», «Валентин и Валентина», «Три сестры» и многих других. Также советский и российский зритель знает его по ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Гараж» и в фильме «О бедном гусаре замолвите слово…».

    Валентин Гафт умер 12 декабря от последствий инсульта, который произошел в 2019 году. Ему было 85 лет.