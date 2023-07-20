Эксклюзив 20 июля 2023, 15:15 «Очень любил работать». Умер актер Вячеслав Голубков Актриса Нинель Платонова назвала умершего Вячеслава Голубкова талантливым актером Новомосковcкий театр драмы

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На 74-м году жизни скончался актер театра и кино Вячеслав Голубков. Его коллега Нинель Платонова в беседе с «360» вспомнила его как неконфликтного человека, но всегда готового отстоять справедливость.

Платонова призналась, что очень жалеет о смерти актера. Они долго работали вместе — артистка пришла в театр, а Голубков работал там давно и отнесся к ней по-доброму, помогал.

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«Человеком он был очень доброжелательным. В театре, как известно, обстановка бывает сложная — и конфликт, и что-то еще. Так вот он никогда конфликтным человеком не был. Он очень любил работать, очень любил играть, очень хороший партнер был на сцене», — сказала она.

Вячеслав Голубков боролся за правду и справедливость, высказывал свое мнение и не отсиживался, по словам Платоновой, когда с чем-то не соглашался.

«Когда он ушел из театра на пенсию, они уехали с супругой в Санкт-Петербург, произошла очень серьезная потеря. Он находился в возрасте, у нас очень мало возрастных актеров, поэтому потеря была большая», — рассказала актриса.

В спектакле «Вверх тормашками» он играл хулигана, а Нинель Платонова — капризную красавицу. Голубкову хорошо далась роль, потому что он оставался молод душой. В постановке «Сон в летнюю ночь» актер сыграл Оберона, короля эльфов. В «Невесте из Парижа» в 1990-м году они показали влюбленную пару. Тогда карьера Нинель Платоновой только началась, такой партнер, как Вячеслав Голубков, очень поддержал ее как начинающую актрису.

Новомосковский театр драмы объявил о смерти Вячеслава Голубкова. Актер прослужил на его подмостках более 40 лет, с 1977 года, и ушел на пенсию в 2018 году.

Голубков родился в 1949 году, а в девятом классе прошел отбор на роль Япончика в фильме «Республика ШКИД».