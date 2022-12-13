Эксклюзив 13 декабря 2022, 00:46 «Просто хотелось жареной картохи с майонезиком». Актер Иван Жвакин рассказал о своих студенческих годах в «Щепке» Звезда «Молодежки» Жвакин рассказал, как общежитие стало для него школой жизни Телеканал «360»

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Российский актер Иван Жвакин, известный по роли хоккеиста Александра Кострова в сериале «Молодежка», рассказал в интервью Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» о своей студенческой жизни в Щепкинском институте. По его словам, эти годы были непростыми, но очень важными.

Иван поделился, что в самом начале после поступления в московский институт времена были непростые. Было трудно влиться в темп обучения в театральном, привыкнуть к жизни в общежитии, к новому городу и новым людям.

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«Я, если честно, не понимал куда попал. <…> Все вместе — это был такой комок стресса, мы пытались включиться и понять, что же от нас требуют», — сказал Жвакин.

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Он добавил, что занятия в театральном институте сильно отличаются от занятий в обычном вузе. Обычно они длились с 9:00 до 21:00. А вечером нужно было готовить этюды на следующий день.

Общежитие Иван вспоминает с улыбкой. Он сказал, что оно стало для него школой жизни.

«Я рад, что прошел через общежитие в свои студенческие годы. Потому что это школа жизни. Порой даже ходили по этажу, собирали [деньги]. Просто ни у кого не было денег. Просто хотелось жареной картохи… и майонезику. Пособирали — и всех угостили», — рассказал актер.

Он также вспомнил о ситуациях, с которыми сталкивались многие студенты. Иван рассказал, на какие ухищрения он шел вместе с друзьями, чтобы провести в общежитие местных ребят.

«В общежитии нельзя было оставаться чужим людям, и мы старались любым способом их провести, через окна перетаскивали людей. <…> Со всех евроокон были сняты ручки, чтобы они не открывались, потому что у нас комендант была бывшая надзиратель женской тюрьмы, и палец ей в рот не клади. Но у некоторых старшаков была дежурная ручка, которая могла открыть окно», — с улыбкой вспоминает Иван.

По словам Жвакина, почти всем москвичам очень хотелось «вкусить общежития».