«Очень грустно и ужасно»: Тигран Кеосаян рассказал об умершем Денисе Карасеве

Отмечается, что артист почувствовал себя плохо в столичной квартире. К нему приехала бригада скорой помощи, но спасти мужчину не удалось. Согласно предварительной версии, Карасев умер от сердечной недостаточности. Ему было 57 лет.

Кеосаян лично знал актера. По мнению режиссера, это был профессионал с большим потенциалом.

«Господи, боже мой, царство ему небесное. Замечательный парень и замечательный артист. Это очень грустно и ужасно. Потенциал у Дениса был огромный, и он даже на 20% его не выработал», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что у Карасева был широкий актерский диапазон. Мужчина играл в фильме Кеосаяна «Катька и Шиз». Роль в этой картине стала первым заметным появлением актера в кино. После этого его стали часто звать на съемки в различных лентах.