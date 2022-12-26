Эксклюзив 26 декабря 2022, 15:52 «Очень большое горе». Бывший директор назвал Шевченко талантливым и легким в работе человеком Бывший директор Шевченко Савин назвал его талантливым и легким в работе человеком YouTube

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Композитор, певец Александр Шевченко был талантиливым и простым в работе человеком. Для всех его знакомых и родных уход Шевченко большое горе. Об этом «360» сказал его бывший директор Сергей Савин.

Собеседник «360» признался, что они вместе не работали уже два года, но при этом оставались хорошими товарищами.

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«Очень большое горе для всех нас. Очень легко работалось с ним, он талантливый человек. Очень хороший человек был — это самое главное», — сказал Савин.

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Александр Шевченко скончался прошедшей ночью на 62-м году жизни. По данным «МК», причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

С 1989 по 1991 год он был солистом группы «Зодчие». Также российскому зрителю он знаком как автор песен для многих российских исполнителей. Например, он написал композицию, ставшую визитной карточкой Алсу, — «Зимний сон», а также другие песни для этой певицы — «Глаза в глаза», «Вместе и навсегда». Кроме того, он писал для Ирины Аллегровой, Татьяны Овсиенко и многих других.