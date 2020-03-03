Рудковская считает, что у группы есть все шансы на победу. Так как коллектив очень популярный, модный, драйвовый, стильный. Их песни играют почти по всему миру. Продюсер также подчеркнула, что они едут в правильную для себя страну — Голландию.

Она высказалась и о песне ребят.

«Мне кажется, что это не то, что правильный выбор, а очень крутой выбор от России. Я не слышала песни, но я знаю, что песня 100% танцевальная. И я знаю, что, если бы песня была неинтересная, Первый канал бы этого не сделал. Насчет первого места — очень большие шансы на победу. Думаю, что победит Little Big», — заявила Рудковская.