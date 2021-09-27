Обзор BadComedian на «Чернобыль» Козловского разблокировали после вмешательства Роднянского

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) сообщил, что его выпуск с обзором фильма Данилы Козловского «Чернобыль» разблокировали. Это произошло после того, как продюсер картины Александр Роднянский пообещал связаться с правообладателем, который подал жалобу.

«Продюсер фильма „Чернобыль“ А. Е. Роднянский пообещал связаться с правообладателем, который подал жалобу. В данный момент блокировку сняли», — заявил Баженов на своей странице в Instagram.

BadComedian поблагодарил Роднянского и своих подписчиков. Блогер отметил, что продюсер может как угодно к нему относиться, но то, что его стараниями была снять блокировка, «подтверждает его слова о защите свободы слова других».

В Telegram Баженов прикрепил скриншот комментария самого Александра Роднянского, появившегося ранее в Instagram.

Источник фото: Instagram

Ранее стало известно, что видеообзор ВadСоmediаn на фильм Данилы Козловского «Чернобыль» был заблокирован почти в 70 странах. По словам блогера, это произошло из-за использования в ролике кадров из этой картины.