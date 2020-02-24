Обычная телка и совершенно никакая. Какими в «нулевых» запомнились Ксения Собчак и Ольга Бузова

Петербургский бизнесмен Юрий Дормидошин рассказал, каким запомнил Ксению Собчак и Ольгу Бузову. Он не пропускает ни одного светского мероприятия в Петербурге и познакомился с девушками еще на заре их карьеры.

«Я такой старый, что еще помню Собчак, когда ей было семь лет! У меня был салон в „Астории“, куда она с мамой ходила стричься. В молодости Собчак много гуляла, делала все, что хотела. Такая обычная телка», — сказал Дормидошин изданию Starhit.

По его словам, еще маленькой девочкой Ксения Собчак строила всех вокруг и демонстрировала непростой характер. Бизнесмен рассказал, что Собчак и в «нулевые» любила дорогие наряды, правда, хорошим вкусом не обладала.

Дормидошин также сказал, что, пока Собчак жила в Петербурге, она хотела выйти замуж поскорее, поэтому постоянно присматривала себе богатых любовников.

Предприниматель сказал, что Ольгу Бузову впервые встретил, когда та только-только окончила школу и работала официанткой.

«Она работала официанткой в каком-то ресторане, совершенно никакая», — сказал про нее Дормидошин.

Дормидошин является легендой светского Петербурга. Он разбогател на аренде коммерческой недвижимости, ресторанах и антиквариате.