Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах мужчина умер в зале суда

Кевин Спейси впервые вышел в люди после скандала о домогательствах Подробнее

Адвокаты актера подали в суд уведомление о том, что 11 сентября представители истца сообщили им о смерти своего клиента.

Речь идет о массажисте, утверждавшем, что подвергся сексуальному насилию со стороны Спейси, когда делал актеру массаж, уточняет «Газета.ru».

Официально имя мужчины не раскрывалось. В иске он проходил под именем «Джон Доу». Как утверждал мужчина, инцидент с домогательствами Спейси произошел в октябре 2016 года в Малибу (Калифорния). Массажист подал иск к Спейси в сентябре 2018 года.

В 2017 году несколько мужчин обвинили Спейси в сексуальных домогательствах. Первым об этом заявил актер Энтони Рэпп. Он утверждал, что в 1986 году Спейси пытался заняться с ним сексом. В тот момент Рэппу было 14 лет, а Спейси — 26. Позже против актера выступили и другие люди, в числе которых были и сотрудники съемочной площадки сериала «Карточный домик».