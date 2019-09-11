Обвинившую Неймара в изнасиловании модель обвинили в клевете

Бразильская полиция возбудила дело против модели Нажилы Триндади. Девушка ранее обвинила в изнасиловании футболиста «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и национальной сборной Бразилии Неймара, но спортсмен с негодованием отверг обвинения.

По информации телеканала Globo, бразильскую модель заподозрили в ложном доносе и вымогательстве. Еще одним фигурантом возбужденного правоохранителями Сан-Паулу дела стал бывший супруг Триндади, Эстивенс Алвес. Следователи считают его соучастником оговора. Материалы уголовного дела уже направлены в прокуратуру. Надзорному ведомству предстоит решить, достаточно ли собранных улик и доказательств, чтобы отправить пару на скамью подсудимых.

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Триндади в конце мая 2019 года обратилась в полицию с заявлением, что 15 мая в Париже ее изнасиловал интернет-знакомый Неймар. Якобы футболист сам позвал ее в столицу Франции, где и надругался над ней. По словам заявительницы, после этого она вернулась домой, в Бразилию, и долго не решалась сообщить о своем позоре правоохранителям.

Когда о заявлении модели стало известно СМИ и пресса подняла шум, Неймар заявил, что стал жертвой мошенников и вымогателей. После разбирательств суд поверил футболисту и отклонил иск об изнасиловании за недостаточностью улик.