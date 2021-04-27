Обвинивший Агутина в масонстве блогер рассказал о судебной тяжбе с певцом

Иск Леонида Агутина, который сейчас поступил в арбитражный суд, уже не первый поданный артистом, заявил «360» блогер Илья Мамаев. Судебная тяжба, а точнее ее попытка, продолжается с осени прошлого года.

«Сначала он (Агутин) пошел в суд общей юрисдикции, но иск оставили без движения. Ему объяснили, что нужно идти в арбитраж. Но я думаю, что эффект будет тот же», — объяснил Мамаев.

Блогер уточнил, что сначала певец подавал на него в суд якобы из-за клеветы, потом по поводу авторских прав.

«Почему сейчас, я вообще не знаю. Я вообще узнал об этом из пресс-релиза Анжелики Варум (супруга Агутина — прим. ред.). Мне его соратники прислали», — добавил собеседник «360».

При этом Мамаев обратил внимание на то, что он может использовать видео Агутина. В том, что он провел анализ ролика, нет нарушения закона. Именно в ходе этого разбора блогер указал на то, что Агутин якобы масон, транслирующий планы глобалистов по сокращению населения Земли.

«Представитель Агутина забанил ролик на YouTube, а потом у меня снесли канал. Я готов к дискуссии, я имею право использовать его ролик, я могу раскрывать замысел автора», — подчеркнул Мамаев.

Сам блогер ни на кого подавать в суд не собирается, несмотря на то, что он лишился своего канала на видеохостинге. Мамаев добавил, что, скорее всего, с Агутиным он не встретится в суде.

«У него запросили документы, которые он не сможет представить. У него юрист какой-то первокурсник», — пояснил он.

Менять свою позицию относительно Агутина блогер не намерен, несмотря на суды.