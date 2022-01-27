Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю потребовал суда присяжных

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, которого сейчас обвиняют в изнасиловании, потребовал, чтобы его дело рассматривали на суде присяжных. Такую информацию в среду, 26 января, опубликовало издание The Guardian со ссылкой на адвокатов герцога.

«Принц Эндрю требует суда присяжных по всем основаниям иска, изложенным в жалобе», — сообщили адвокаты.

Герцог Йоркский также упорно отрицает, что был сообщником Джеффри Эпштейна, которого ранее обвинили в интимной связи с несовершеннолетней девушкой, подчеркнуло издание.

Скандал вокруг принца Эндрю начался еще в 2005 году. Все было связано с финансистом Джеффри Эпштейном, с которым герцог познакомился еще в 1990-е годы. Бизнесмена обвинили в том, что у него была сексуальная связь с несовершеннолетней. На суде свидетельница поделилась, что когда ей было только 17 лет, финансист принудил ее заниматься любовью с ним самим и некоторыми другими молодыми людьми, среди которых оказался и принц Эндрю.

Реакция королевской семьи на эту ситуацию оказалась неоднозначной. Сперва звучали заявления, что все обвинения просто не могут иметь ничего общего с реальным положением дел. Однако позже представители Букингемского дворца сообщили, что принца на некоторое время отстраняют от исполнения официальных обязанностей в качестве члена монаршей семьи. Причиной такого решения во дворце назвали именно ситуацию с обвинениями.