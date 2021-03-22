Обвинения Джоли в насилии «разбили сердце» Брэду Питту

Американскому актеру Брэду Питту «разбили сердце» обвинения его бывшей супруги Анджелины Джоли, заявившей о насилии с его стороны. Об этом таблоиду Page Six сообщил источник, близкий к актеру.

Собеседник издания рассказал, что Питт был «убит горем», когда узнал, что Джоли решила обвинить его в насилии. По словам источника, после развода у звездной пары остались нерешенные проблемы.

«Он (Питт — прим. ред.) взял на себя ответственность за свои действия, признал прошлые проблемы и бросил пить. Их брак был очень страстным и иногда токсичным. Как и все пары, они ссорились, но провели вместе много хороших моментов», — сообщил источник.

Анджелина Джоли готова представить в суде доказательства о домашнем насилии со стороны Питта в рамках бракоразводного процесса. Показания в суде против актера 19 марта уже дал их старший сын Мэддок. Свидетельские показания также могут дать еще трое их несовершеннолетних детей. Ранее источник из окружения Питта заявил изданию Us Magazine, что своими обвинениями Джоли лишь пытается навредить бывшему мужу.