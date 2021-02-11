Бородина и Бузова осудили содержанок

Жить с мужчиной ради денег аморально, считают ведущие ток-шоу «Бородина против Бузовой». Ольга Бузова и Ксения Бородина осудили содержанок, однако не все в студии с ними согласились.

По мнению ведущих, главное в отношениях — это чувства, а не заработок. Нельзя не работая прийти к шикарной жизни, сообщил Rambler.

Однако Юлия Печерская, называющая себя тренером по женскому успеху и счастью, в очередной раз заявила, что нельзя спать с мужчиной, зарабатывающим меньше 50 тысяч рублей.

То же самое она говорила и в 2016 году. Учитывая инфляцию, требования Печерской к мужчинам с того времени несколько снизились.

Также в шоу участвовала женский коуч, основательница «Школы содержанок» Елена Филитович. Несколько лет назад она бросила работу бухгалтера в Иркутске и стала жить в столице за счет незнакомцев. Филитович подходит к мужчинам на улице с просьбой купить продукты или заплатить за бензин, намекая на продолжение отношений.