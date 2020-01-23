23 января 2020, 12:35
Общество узнало о нарушениях Кейт Миддлтон
Интернет-пользователи увидели архивные снимки Кейт Миддлтон. На них герцогиня Кембриджская нарушает правила семьи монархов. Об этом сообщило издание «7 дней».
По информации сайта «Утро.ру», супруга принца Уильяма в 2012 году не один раз нарушила королевский этикет. Миддлтон наносила на ногти темный лак и появлялась в таком виде в публичном месте. А в последнее время герцогиня стала надевать на официальных мероприятиях колготки черного цвета. По правилам королевской семьи, колготки на ней должны быть телесные.
Миддлтон также поворачивалась спиной к королеве, раздавала автографы, делала селфи с фанатами и надевала платья с открытыми плечами. Все это не положено делать монаршей особе. Однако пресса оставляет ее нарушения без особого внимания.
Ранее Кейт Миддлтон заподозрили в использовании ботокса.