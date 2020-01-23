Общество узнало о нарушениях Кейт Миддлтон

По информации сайта «Утро.ру», супруга принца Уильяма в 2012 году не один раз нарушила королевский этикет. Миддлтон наносила на ногти темный лак и появлялась в таком виде в публичном месте. А в последнее время герцогиня стала надевать на официальных мероприятиях колготки черного цвета. По правилам королевской семьи, колготки на ней должны быть телесные.

Миддлтон также поворачивалась спиной к королеве, раздавала автографы, делала селфи с фанатами и надевала платья с открытыми плечами. Все это не положено делать монаршей особе. Однако пресса оставляет ее нарушения без особого внимания.

Ранее Кейт Миддлтон заподозрили в использовании ботокса.