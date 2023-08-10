Эксклюзив 10 августа 2023, 12:16 «Общалась с родными». Директор Лады Дэнс рассказал о состоянии певицы Директор Лады Дэнс Пудовкин: врачи решают косметические проблемы с лицом певицы после ДТП Телеканал «360»

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Специалисты решают вопрос с косметическими проблемами на лице Лады Дэнс, находящейся в больнице после ДТП, рассказал «360» ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, самое главное — исключить тяжелые последствия аварии и пройти реабилитацию.

В Сети появились фотографии исполнительницы. Пудовкин отметил, что эти снимки публиковать не хотели — возможно, их сделали те, кто имеет доступ в больницу. Директор выразил надежду на то, что в ближайшие дни певица запишет видеообращение и расскажет о состоянии здоровья.

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«Как только будет официальное видео — пришлю. Сегодня певица разговаривала, общалась с родными и близкими. [Специалисты] решают вопросы по косметическим проблемам на лице, проводятся все необходимые процедуры», — объяснил Сергей Пудовкин.

Телеканал «360»

Певица попала в аварию вечером 5 августа. Она стала участницей ДТП с тремя автомобилями на трассе М-2 в Подмосковье. С ушибами и черепно-мозговой травмой Ладу Дэнс доставили в одну из частных клиник. Спустя несколько дней состояние артистки ухудшилось.