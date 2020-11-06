По словам Байсарова, если в соцсетях нет фотографий его отца или других членов семьи, это не значит, что он с ними не общается.

«Как можно думать, что мы не общаемся? Семья — мое все. Общаюсь всегда. Вижу всегда. Сейчас, по окончании учебы, вообще нон-стоп с семьей», — заверил внук Примадонны.

По данным издания, на протяжении нескольких лет Дени жил со своим отцом в Чечне по решению суда. После развода Байсаров и Орбакайте не могли решить, с кем останется жить сын. В результате им удалось найти компромисс.

Отмечается, что Дени Байсаров опроверг слухи о приписываемой ему помолвке с подругой Марией. Он общается с ней на протяжении многих лет, и их не связывает ничего, кроме дружбы.

Поводом для слухов о помолвке послужили снимки девушки с кольцом. На другом фото она обнимает своего партнера, но его лица нет на снимке.