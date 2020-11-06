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    06 ноября 2020, 09:50

    «Общаюсь всегда. Вижу всегда». Внук Пугачевой — об отношениях с отцом

    Артур Блянихов

    Сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров объяснил своим подписчикам, почему на его странице в Instagram нет снимков с отцом Русланом Байсаровым. Об этом сообщил портал News.ru.

    По словам Байсарова, если в соцсетях нет фотографий его отца или других членов семьи, это не значит, что он с ними не общается.

    «Как можно думать, что мы не общаемся? Семья — мое все. Общаюсь всегда. Вижу всегда. Сейчас, по окончании учебы, вообще нон-стоп с семьей», — заверил внук Примадонны.

    По данным издания, на протяжении нескольких лет Дени жил со своим отцом в Чечне по решению суда. После развода Байсаров и Орбакайте не могли решить, с кем останется жить сын. В результате им удалось найти компромисс.

    Отмечается, что Дени Байсаров опроверг слухи о приписываемой ему помолвке с подругой Марией. Он общается с ней на протяжении многих лет, и их не связывает ничего, кроме дружбы.

    Поводом для слухов о помолвке послужили снимки девушки с кольцом. На другом фото она обнимает своего партнера, но его лица нет на снимке.